ألمانيا: قرار عدم استجابة المغرب لعرض المساعدة بعد الزلزال ليس سياسي

هبة بريس

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن برلين لا ترى أي مؤشرات على أن قرار المغرب عدم الاستجابة لعروض ألمانيا تقديم مساعدات لضحايا الزلزال “، سياسي”

وأشار المتحدث إلى أن “العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب جيدة”، مضيفا أن الجانب المغربي شكر ألمانيا على عرضها تقديم المساعدة.

وقال إن ألمانيا تعلمت من فيضانات شهدتها عام 2021 وتسببت في سقوط قتلى أن تنسيق المساعدات مهم في أثناء الكوارث الكبرى، لضمان عدم إعاقة عمال الإنقاذ بعضهم بعضا.

وتابع “نحن على يقين من أنهم (المغرب) فكروا بعناية شديدة بشأن القوات التي يمكن نشرها وأين وكيف يمكنهم الوصول إلى هناك، وما هي قدرات النقل المتاحة على سبيل المثال”.

وألمانيا من بين دول عدة، على رأسها فرنسا، أبدت استعدادها لتقديم المساعدة متى طلب منها.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الملك محمد السادس، شكر الأحد، إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات على إرسال مساعدات عقب الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وأضاف أن المغرب أجرى تقييما لاحتياجاته من المساعدات وأدرك أهمية تنسيق جهود الإغاثة قبل قبول المساعدة.

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