بالصور.. المستشفى العسكري الميداني بآسني يشرع في تقديم خدماته لضحايا الزلزال

2023-09-11 / 17:39
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هبة بريس - الرباط

تنفيذا للتعليمات الملكية، شيدت السلطات المختصة، في ظرف قياسي مستشفى عسكري ميداني، بجماعة اسني نواحي مدينة مراكش.

ومباشرة بعد تشييده، شرع المستشفى العسكري الميداني، في تقديم خدماته للساكنة المتضررة من الزلزال.

وقدمت الأطقم الطبية المتواجدة بالمستشفى الذي يضم كافة التخصصات الضرورية مجموعة من التجهيزات الطبية والأدوية، المساعدة للمتضررين من الزلزال بالجماعة المذكورة.

هذا ويواصل عناصر السلطات العمومية مجهوداتها لإنقاذ واسعاف ضحايا الزلزال المدمر والذي أسفر عن تسجيل حصيلة وفيات وجرحى ثقيلة وخسائر مادية مهمة.

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‫10 تعليقات

  3. نسأل الله أن يغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويخفف معاناتهم. قلوبنا ودعواتنا معكم ..

  4. في المحن والشدائد نجد دوما قوتنا المسلحة بجانبنا نصرهم الله وأعانهم في خدمة البلاد والعباد ..

  8. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة الحمدلله على نعمة الاسلام والمسلمين جزا الله خيرا كل فرق الإنقاذ..

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