بالصور.. المستشفى العسكري الميداني بآسني يشرع في تقديم خدماته لضحايا الزلزال

2023-09-11 / 17:39
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هبة بريس - الرباط

تنفيذا للتعليمات الملكية، شيدت السلطات المختصة، في ظرف قياسي مستشفى عسكري ميداني، بجماعة اسني نواحي مدينة مراكش.

ومباشرة بعد تشييده، شرع المستشفى العسكري الميداني، في تقديم خدماته للساكنة المتضررة من الزلزال.

وقدمت الأطقم الطبية المتواجدة بالمستشفى الذي يضم كافة التخصصات الضرورية مجموعة من التجهيزات الطبية والأدوية، المساعدة للمتضررين من الزلزال بالجماعة المذكورة.

هذا ويواصل عناصر السلطات العمومية مجهوداتها لإنقاذ واسعاف ضحايا الزلزال المدمر والذي أسفر عن تسجيل حصيلة وفيات وجرحى ثقيلة وخسائر مادية مهمة.

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