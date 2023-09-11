زلزال الحوز.. عندما تتفجر الأرض ينابيع مائية

2023-09-11 / 16:48
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل الفاجعة المروعة التي لم يشهد لها العالم مثيلا من ذي قبل، لازال زلزال إقليم الحوز يلقي بظلاله المخيفة على المشهد الاعلامي العالمي، وما صاحب ذلك من تفاعل وتعاطف كبيرين من كافة شعوب المعمور وحكام الدول، ولازال صدى هذا الزلزال المدمر يتردد في أكبر التجمعات العامالية والمنتديات واللقاءات، بيد أن كبار الخبراء والعلماء المتخصصين في علم الزلازل وقفوا مذهولين أمام اعجاز إلهي أربك حساباتهم وأسقط الكثير من نظرياتهم وغيَّر من نتائج دراساتهم العلمية…

فعلى الرغم من الخسائر المدمرة والصور الدامية القادمة من ثخوم جبال الأطلس لأسر وعائلات فقدت أقاربها وممتلكاتها، هاهي صور أخرى توثق لانفجار الأرض ينابيع مائية في مناطق ظلت لسنوات تعاني العطش والجفاف…

وقد نشر نشطاء فايسبوكيون صورا ومقاطع لشلالات مائية وهي تتدفق مياه عذبة تبشر بالخيربمنطقة الحوز والمناطق المجاورة لها، مشاهد وصور وآيات ربانية تثبت بالحجة والدليل قدرة القدير وتبعث برسائل قوية للبشرية جمعاء لتصحيح المسار.

وبالمقابل قدّم أساتذة وباحثون تفسيرات حول الأمر، كون الأرض بطبيعتها تختزن كميات كبيرة من المياه في طبقات جيولوجية ومغارات أرضية، وبمجرد تعرضها لهزات وارتدادات قوية يتغير مجرى هذه المياه نحو مستويات أخرى فيرتفع بذلك منسوب الصبيب الذي يتسرب عبر الشقوق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور.. المستشفى العسكري الميداني بآسني يشرع في تقديم خدماته لضحايا الزلزال

بالصور.. المستشفى العسكري الميداني بآسني يشرع في تقديم خدماته…

2023-09-11 / 17:39
Photo of زلزال الحوز.. لا إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات السجنية

زلزال الحوز.. لا إصابات في صفوف النزلاء بجميع المؤسسات…

2023-09-11 / 17:00
Photo of ميارة: اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا تدعو للتضامن والتآزر

ميارة: اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا تدعو للتضامن…

2023-09-11 / 16:35
Photo of النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشجب التغطية الغير مهنية لفاجعة زلزال الحوز

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشجب التغطية الغير مهنية لفاجعة…

2023-09-11 / 16:16
Photo of عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 جريح

عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 جريح

2023-09-11 / 16:08
Photo of عالم الزلازل فرانك هوجربيتس ينفي تحذيره من وقوع زلزال آخر في المغرب

عالم الزلازل فرانك هوجربيتس ينفي تحذيره من وقوع زلزال…

2023-09-11 / 15:31
Photo of بناء المنازل المدمرة والتكفل بالضحايا.. لقجع يكشف أهداف صندوق الدعم

بناء المنازل المدمرة والتكفل بالضحايا.. لقجع يكشف أهداف صندوق…

2023-09-11 / 15:20
Photo of تارودانت : وصول فريق إنقاذ إسباني بكلاب مدربة

تارودانت : وصول فريق إنقاذ إسباني بكلاب مدربة

2023-09-11 / 15:14
Photo of لقجع: التحويلات المالية الموجهة لحساب صندوق الدعم “ستكون بالمجان”

لقجع: التحويلات المالية الموجهة لحساب صندوق الدعم “ستكون بالمجان”

2023-09-11 / 14:50
Photo of أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار بناء أخرى”

أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار…

2023-09-11 / 14:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق