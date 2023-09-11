عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 جريح
هبة بريس
في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الثالثة زوالا، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2681 شخصا، تم دفن 2530 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2501 شخص.
وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت.
في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.
هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.
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16 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم نسأله العفو والعافية
اللهم انا لانسالك ردا القضاء وانما اللطف بيه ان لله وان اليه راجعون
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين هم وجميع من توفتهم الحيات اليك ياارحم الراحمين
والله انشقت قلوبنا عليهم ولم نجد لهم اي شيء نهديهم اغلا من دمائنا ودعائنا لهم بالصبر والسلوان وان يرزقهم الله الصبر الصبر الصبر لهم ولنا نحن معهم
يارب نسالك الصبر نسالك الرحمة الرحمة التي وسعت السماوات والأرض فارحمهم واشفي مرضاهم
والله اننا نحمدك ونشكرك فاللهم انك قلت وقولك الحق اودعوني استجيب لكم فاللهم اننا ندعوك بالرحمة والمغفرة والعتق من النار لهم ولنا معهم وان تدخلهم فسيح جناتك وتشفي ماتبقا منهم يارب العالمين
انشقت القلوب والعقول ولم يبقا لدينا الا ان يرزقنا ويرزقهم الله بالصبر والشفاء لهم جميعا
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
عزائنا واحد لعائلات الضحايا جراء الزلزال..
الزلزال حصد الآلاف من السكان والحصيلة دائما مرشحة الإرتفاع..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة..
تحية وتقدير لرجال الأمن أو القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية والمواطنين ربي يجعلها ليكم في الميزان المقبول..
انا لله وانا إليه راجعون .عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار والحمد لله على كل شيء…
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة يارب العالمين..