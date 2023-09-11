عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2681 وفاة و2501 جريح

2023-09-11 / 16:08
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هبة بريس

في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الثالثة زوالا، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2681 شخصا، تم دفن 2530 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2501 شخص.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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