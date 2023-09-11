عالم الزلازل فرانك هوجربيتس ينفي تحذيره من وقوع زلزال آخر في المغرب

هبة بريس

تداول عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا نسبت إلى عالم الزلازل فرانك هوجربيتس، وتتضمن تحذيرا بحدوث زلزال آخر في المغرب.

وفي هذا الصدد، نفى خبير الزلازل، على حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، ما تم تداوله حول توقعه حدوث زلزال آخر في المغرب، مبرزا أن إجابته كانت تتعلق بالزلزال الذي وقع يوم 8 شتنبر الجاري في إقليم الحوز، والهزات الارتدادية الناتجة عنه.

وكتب “يبدو أن بعض وسائل الإعلام زعمت أنني +تنبأت+ بحدوث زلزال كبير آخر في المغرب. وهذا ادعاء عار من الصحة ، كنت أجيب على أسئلة تتعلق بالخطر الحالي (الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز)، فعادة بعد وقوع زلزال مثل الذي وقع في الثامن من شتنبر، تسجل هزات ارتدادية تكون أقل قوة ( 4إلى 5 درجات ). أما احتمال حدوث هزة كبيرة أخرى فضعيف”.

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