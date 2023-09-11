تارودانت : وصول فريق إنقاذ إسباني بكلاب مدربة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حل صباح اليوم الاثنين 11 شتنبر الجاري، فريق إنقاذ إسباني بكلاب مدربة الى إقليم تارودانت، بهدف إغاثة المنكوبين.

وكان الفريق الاسباني، قد جلب معه آخر الوسائل اللوجستيكية المتطورة في عمليات الإغاثة.

وقامت السلطات الإقليمية بتارودانت، بتوجيه فريق الانقاذ الاسباني الى المناطق المنكوبة، من أجل الاسراع في إنقاذ ناجين محتملين من الزلزال الذي ضرب الاقليم ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري.

وكان عدد من المنكوبين بكل من دواوير لازالت محاصرة بدون مساعدات، قد إتصلوا بجريدة ” هبة بريس” للمطالبة بإنقاذهم من الحصار في كل من الدواوير التالية( دوار إذخسن بجماعة اسراس و دوار أزمران بجماعة اوناين).

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