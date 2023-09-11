أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار بناء أخرى”

2023-09-11 / 14:47
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هبة بريس ـ الرباط

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أنه سيتم التكلف بإيواء كافة المواطنين الذين فقدوا منازلهم خلال الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.

أخنوش و على هامش اجتماع وزاري عقد اليوم بالرباط لتدارس سبل التدخل بعد الفاجعة، أكد أن عددا من المواطنين تضرت منازلهم جزئيا أو كليا جراء الهزة الأرضية.

و أضاف أخنوش بأن الحكومة قررت التكلف بإيواء جميع المتضررين في انتظار إعادة إعمار المناطق المنكوبة، حيث تم إحداث لجان مختصة ستعكف على دراسة السبل و الكيفية بخصوص إعادة إعمار المناطق المتضررة في أسرع وقت.

تفاصيل أخرى في تصريح عزيز أخنوش رئيس الحكومة في هذا المقطع:

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‫2 تعليقات

  2. واش كتسناو ؟ لحد اآن الناس مساكن باقيين كالسين ف العراء و بجانب المنازل المهدمة و هما للي كيطلبو الناس يجيبوليهم الخيام و الفراش باش يتسترو؟ علاش ما تنزلوش الناس للي مازالين حيين للمدن المجاورة و تحصوهم حسب كل دوار و تسكنوهم في الداخليات او المنتجعات و تما يسهل تقديم المساعدات ليهم، الله يحفظ إدا جا شي زلزال آخر و هما ما زالين مجمعين قرب الدواور ديالهم غدي يتطمر كلشي حتى المساعدين.

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