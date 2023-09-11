أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار بناء أخرى”
هبة بريس ـ الرباط
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أنه سيتم التكلف بإيواء كافة المواطنين الذين فقدوا منازلهم خلال الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.
أخنوش و على هامش اجتماع وزاري عقد اليوم بالرباط لتدارس سبل التدخل بعد الفاجعة، أكد أن عددا من المواطنين تضرت منازلهم جزئيا أو كليا جراء الهزة الأرضية.
و أضاف أخنوش بأن الحكومة قررت التكلف بإيواء جميع المتضررين في انتظار إعادة إعمار المناطق المنكوبة، حيث تم إحداث لجان مختصة ستعكف على دراسة السبل و الكيفية بخصوص إعادة إعمار المناطق المتضررة في أسرع وقت.
تفاصيل أخرى في تصريح عزيز أخنوش رئيس الحكومة في هذا المقطع:
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