أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار بناء أخرى”

2023-09-11 / 14:47
0

هبة بريس ـ الرباط

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أنه سيتم التكلف بإيواء كافة المواطنين الذين فقدوا منازلهم خلال الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.

أخنوش و على هامش اجتماع وزاري عقد اليوم بالرباط لتدارس سبل التدخل بعد الفاجعة، أكد أن عددا من المواطنين تضرت منازلهم جزئيا أو كليا جراء الهزة الأرضية.

و أضاف أخنوش بأن الحكومة قررت التكلف بإيواء جميع المتضررين في انتظار إعادة إعمار المناطق المنكوبة، حيث تم إحداث لجان مختصة ستعكف على دراسة السبل و الكيفية بخصوص إعادة إعمار المناطق المتضررة في أسرع وقت.

تفاصيل أخرى في تصريح عزيز أخنوش رئيس الحكومة في هذا المقطع:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : وصول فريق إنقاذ إسباني بكلاب مدربة

تارودانت : وصول فريق إنقاذ إسباني بكلاب مدربة

2023-09-11 / 15:14
Photo of لقجع: التحويلات المالية الموجهة لحساب صندوق الدعم “ستكون بالمجان”

لقجع: التحويلات المالية الموجهة لحساب صندوق الدعم “ستكون بالمجان”

2023-09-11 / 14:50
Photo of أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب وقت”

أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب…

2023-09-11 / 14:43
Photo of المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

2023-09-11 / 14:37
Photo of لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

2023-09-11 / 14:06
Photo of بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

2023-09-11 / 13:51
Photo of تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق الجبلية الوعرة

تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق…

2023-09-11 / 13:18
Photo of تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح ضحايا الزلزال

تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح…

2023-09-11 / 13:09
Photo of زلزال الحوز .. وزارة العدل تعلن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات

زلزال الحوز .. وزارة العدل تعلن اتخاذ مجموعة من…

2023-09-11 / 12:39
Photo of مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

2023-09-11 / 12:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق