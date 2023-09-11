أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب وقت”

2023-09-11 / 14:43
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هبة بريس ـ الرباط

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أنه سيتم إعادة إعمار المناطق المنكوبة المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية في أقرب وقت.

و أوضح أخنوش على هامش اجتماع وزاري عقد اليوم بالرباط أن تعليمات الملك كانت واضحة و هي إعادة إعمار و تأهيل المناطق المتضررة.

و أضاف رئيس الحكومة بأنه قد تم تشكيل لجان مختصة لدراسة سبل إعادة إعمار المناطق التي تعرضت لخسائر في المباني و ضمان حياة كريمة للساكنة التي تضررت من الزلزال.

و لم يحدد أخنوش المدة الزمنية لاشتغال اللجنة، غير أنه قد أكد بكونها ستشتغل بشكل سريع ليتم الشروع في إعادة إعمار المناطق المنكوبة فب أسرع وقت ممكن تنفيذا لتعليمات عاهل البلاد.

فيديو لمقتطف من تصريحات عزيز أخنوش رئيس الحكومة:

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