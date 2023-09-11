لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

هبة بريس - الرباط

لليوم الثالث، اصطف العشرات من المواطنين، منذ صباح الاثنين، أمام مراكز ونقاط التبرع للدم، لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي هز المغرب ليلة الجمعة السبت.

أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، مغاربة وأجانب، توافدوا على مراكز التبرع بالدم، استجابة للنداء الذي أطلقته السلطات، لإنقاذ الضحايا.

هذا ويشار الى أنه إلى حدود الساعة العاشرة من يومه الإثنين 11 شتنبر الجاري، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476.

و بلغ عدد الوفيات 1452 بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

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