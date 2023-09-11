العلمي: بلادنا استطاعت بفضل قيادة الملك أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات أمرا ممكنا

هبة بريس

تطبيقا لأحكام الفصل السبعين من الدستور والمادة السادسة والعشرين من القانون التنظيمي لقانون المالية، انعقد يومه الإثنين، الاجتماع المشترك للجنتين المكلفتين بالمالية بكلا من مجلسي النواب والمستشارين، لإخبارهما بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمي “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” ،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن هذا الاجتماع ينعقد في أجواء وطنية حزينة تعرفها بلادنا جراء الزلزال المدمر الذي ذهب ضحيته العديد من المواطنات والمواطنين وخلف خسائر جسيمة في الأرواح والمباني والممتلكات .

وأضاف قائلا “إنها لحظة مؤثرة نقدم خلالها أحر التعازي لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله ولأسر الضحايا ، معربين لأسرهم ولذويهم عن صادق مواساتنا ومؤكدين لهم جميعا عن تضامننا القوي في محنتهم .”

وأكد “لقد استطاعت بلادنا، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها، أمرا ممكنا . إن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني لتعد قوة معنوية تذكي لدينا جميعا مشاعر الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي ،وهو شعور عميق وصادق، يحس من خلاله كل واحد منا بأن وطنه هو حصنه وكرامته ، ولاشك أن شعورا مقدسا من هذا القبيل يقوي لدينا الصمود في وجه الصعاب والتقلبات والأزمات.”

وتابع “لقد عشنا منذ اللحظات الأولى لهذه الفاجعة المؤلمة موجة عارمة من التضامن العفوي والصادق لكل فئات المجتمع. كما بادرت، مشكورة، العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم والمساندة”، مشيرا إلى أن تعبئة عز نظيرها تؤكد على مكانة المغرب، بقيادة جلالة الملك الحكيمة والمتبصرة، في المحافل الدولية ولدى كافة الأمم والشعوب .

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