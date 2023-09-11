تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق الجبلية الوعرة

2023-09-11 / 13:18
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هبة بريس - الرباط

تواصل عناصر السلطات العمومية، مجهوداتها المكثفة، لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر واجلاء المصابين والجرحى.

وسخرت السلطات للعمومية، مختلف آلياتها ومعداتها من جرافات وحفارات وشاحنات وغيرها، لإزاحة الصخور والحجارة الكبيرة من الطرق، بهدف الوصول الى المناطق الجبلية الوعرة والنائية.

هذا ويشار الى أن عددا من المناطق والدواوير التي تضررت بفعل الهزة الأرضية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، تتميز بطبيعة جغرافية وعرة، أعاقت الوصول السريع لفرق الإنقاذ.

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