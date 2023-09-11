دنيا بطمة تعلن تأجيل جلسة قضيتها ضد سعيدة شرف
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تأجيل جلسة القضية التي رفعتها ضد مواطنتها سعيدة شرف و أحد المؤثرين بمنصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تأجيل الجلسة بسبب التماس محامي سعيدة شرف مهلة لإعداد الدفاع.
وقالت بطمة :”السلام عليكم أحبابي، اليوم 11/9 كانت جلسة تخص ملف سعيدة شرف ورضا البوزيدي الملقب ب (ولد الشينوية)، بسبب التماس محامي المشتكى بها مهلة لإعداد الدفاع وهذا اجراء عادي”.
وواصلت قائلة :”بالنسبة لرضا البوزيدي تم تعديل معلوماته الشخصية نظرا لتشابه الأسماء مع شخص آخر، وتم التأجيل لتاريخ 9/10/2023 وسيتم استدعاؤه للجلسة المقبلة وشكرا”.
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المجموع 1 آراء
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6 تعليقات
تفوووو
كفانا من التفاهات مستقبل البلاد لا يعتمد على مثل هؤلاء علينا بتشجيع القطاعات المنتجة والمؤطرة أما هؤلاء لايعرفون ولا يمثلوننا نحن الشعب المغربي
,تفوووو 2
الله يعطيك نتي وياه الحبس انشاء الله ونتهناو منكم العاهرات
هل هذا وقت التفاهات؟
واش هاد باطما حاسبانا أغبياء، واش هي لي تقرر تأجيل جلسة محاكمة أم القاضي؟ براكة من العنجهية الفارغة والتفاهة وقلة الأدب.. يخخخخ