مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

2023-09-11 / 12:30
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد الإعلان عن المناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي شهدها المغرب مساء الجمعة – السبت، انطلقت العشرات من القوافل المحملة بالمساعدات الإنسانية صوب مدينتي مراكش وتارودانت والنواحي.

من الشمال والى الجنوب، عشرات القوافل المحملة بالأطنان من المواد الغذائية والالبسة والأفرشة والأدوية، كانت وجهتها واحدة، وهي ساكنة المناطق المتضررة من هذه الكارثة المفجعة.

وتداول النشطاء، عددا من الصور والفيديوهات التي توثق للمساعدات التي تم جمعها والتي ساهم بها المغاربة لمساعدة إخوانهم بالمناطق المنكوبة.

من جهة أخرى، سارع المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن الى التبرع بمبالغ مالية لفائدة الصندوق الذي تم احداثه بتعليمات ملكية، لدعم ضحايا الزلزال.

وساهم المغاربة، بمبالغ مالية “كل حسب قدرته”، للمساهمة في دعم ساكنة المناطق المتضررة والتي سجلت خسائر مادية كبيرة جراء الزلزال المدمر.

هذا ويشار الى أن بنك المغرب أطلق نداء للتبرع في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضح البنك، أنه بالنسبة للتبرعات من المغرب، يمكن دفعها لدى وكالات وفروع بنك المغرب، ولدى وكالات الخزينة العامة للمملكة والقباضات.

كما يمكن أن تتم التبرعات لدى وكالات الأبناك التجارية، عن طريق تحويل بنكي عادي أو فوري، من خلال الدفع نقدا أو بواسطة شيك، لفائدة كشف التعريف البنكي : 18-0078000201106203-810-001

وأشار البنك المركزي إلى أن الشيكات البنكية تحرر باسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة للتحويلات من الخارج، فستتم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المصرفي الدولي للمستفيد: MA64001810007800020110620318 . سويفت : BKAMMAMR .

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‫9 تعليقات

  3. جزاكم الله خيرا الحمد لله على بلادنا زوينا وحنينة تحية لكل مغربي في كل مكان..

  5. ماشاء الله و الحمد لله اللهم تقبل من جميع المسلمين واللهم ارحم جميع الموتى واشفي الاحياء منهم..

  6. والله إن العين لتدمع جزاكم الله أحسن الجزاء .المغاربة كرماء هنا يعبرون عن الوطنية الصادقة..

  7. لا حول ولا قوة الا بالله ، الكثير من المشاكل تقع سببها المسؤولين .فالتبرعات كانت من مساهمة الشعب لصالح المتضررين ،اما اذا كانت هناك نية للركوب على المساعدة فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..

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