بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

هبة بريس

اليوم الثالث، تواصل السلطات العمومية بمختلف عناصرها، جهودها لإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب ليلة الجمعة -السبت.

وتبذل عناصر السلطات العمومية، قصارى جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

كما قامت السلطات، وبتوجيهات ملكية، بتوزيع كافة المساعدات “خيام ،أغطية، أفرشة، ملابس، مواد غذائية وأدوية” على ساكنة المنطقة الذين إجلاؤهم حفاظا على سلامتهم.

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