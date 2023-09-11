عبد اللطيف الحموشي

“الأمن” يتبرع ب5 ملايير درهما لصندوق دعم الزلزال

2023-09-11 / 11:51
5
هبة بريس

أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأنه سيساهم بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم) ، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال المؤلم الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المملكة.

وبهذه المناسبة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي المبادرة بتفعيل هذه المساهمة المادية ذات البعد التضامني والإنساني، باسم جميع موظفات وموظفي قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك تعبيرا منهم عن انخراطهم وتجندهم في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كما أكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأنه أطلق حملة واسعة للتبرع بالدم في صفوف موظفاته وموظفيه، وفي مختلف مصالحه على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بهدف توفير هذه المادة الحيوية للحياة وتدعيم المخزون الوطني منها.

وشدّد هذا القطب الأمني على جاهزية مختلف مصالحه وتعبئة جميع موارده البشرية واللوجيتسكية للمحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، مؤكدا بأنه تم نشر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام والكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، للمساهمة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا التي تنخرط فيها مختلف المؤسسات الوطنية، كما تم كذلك تسخير مختلف الوحدات والدوريات الشرطية لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار بناء أخرى”

أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار…

2023-09-11 / 14:47
Photo of أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب وقت”

أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب…

2023-09-11 / 14:43
Photo of المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

2023-09-11 / 14:37
Photo of لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

2023-09-11 / 14:06
Photo of بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

2023-09-11 / 13:51
Photo of تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق الجبلية الوعرة

تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق…

2023-09-11 / 13:18
Photo of تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح ضحايا الزلزال

تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح…

2023-09-11 / 13:09
Photo of زلزال الحوز .. وزارة العدل تعلن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات

زلزال الحوز .. وزارة العدل تعلن اتخاذ مجموعة من…

2023-09-11 / 12:39
Photo of مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

2023-09-11 / 12:30
Photo of بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

2023-09-11 / 12:08

‫5 تعليقات

  1. الحمد لله والشكر على نعمة التوحيد التي عبر بها كل مواطن مغربي اي كان منصبه ومنها مدرية الامن وهدا يعكس التعاطف والقلب علا القلب

  2. نحن في محنة لايشفيها الا الصبر من الله عزوجل ومتل هده المبادرات من كبير مواطنيها لمتل هده المساهمة من طرف مدرية الامن

  4. يكفينا ان يرعاكم الله علا مجهوداتكم لي وطننا الحبيب في مراقبته من اي سوء يسيبه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق