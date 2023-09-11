عبد اللطيف الحموشي

“مديرية الأمن” و”الديستي” تتبرعان ب5 ملايير درهما لصندوق دعم الزلزال

2023-09-11 / 11:51
0
هبة بريس

أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأنه سيساهم بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم) ، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال المؤلم الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المملكة.

وبهذه المناسبة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي المبادرة بتفعيل هذه المساهمة المادية ذات البعد التضامني والإنساني، باسم جميع موظفات وموظفي قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك تعبيرا منهم عن انخراطهم وتجندهم في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

كما أكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأنه أطلق حملة واسعة للتبرع بالدم في صفوف موظفاته وموظفيه، وفي مختلف مصالحه على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بهدف توفير هذه المادة الحيوية للحياة وتدعيم المخزون الوطني منها.

وشدّد هذا القطب الأمني على جاهزية مختلف مصالحه وتعبئة جميع موارده البشرية واللوجيتسكية للمحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، مؤكدا بأنه تم نشر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام والكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، للمساهمة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا التي تنخرط فيها مختلف المؤسسات الوطنية، كما تم كذلك تسخير مختلف الوحدات والدوريات الشرطية لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

2023-09-11 / 12:08
Photo of وزيرة الخارجية الفرنسية: “المغرب لم يرفض مساعدتنا و هو يتحكم في عمليات الإغاثة”

وزيرة الخارجية الفرنسية: “المغرب لم يرفض مساعدتنا و هو…

2023-09-11 / 11:25
Photo of “ماكدونالدز” المغرب تقرر إذاعة القرآن بمحلاتها حدادا على ضحايا الزلزال

“ماكدونالدز” المغرب تقرر إذاعة القرآن بمحلاتها حدادا على ضحايا…

2023-09-11 / 11:22
Photo of عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2497 قت.يلا و2476 جريحا

عاجل: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2497 قت.يلا و2476 جريحا

2023-09-11 / 11:17
Photo of وزيرة الخارجية الفرنسية: “سنتبرع بخمسة ملايين يورو لمنظمات مغربية غير حكومية”

وزيرة الخارجية الفرنسية: “سنتبرع بخمسة ملايين يورو لمنظمات مغربية…

2023-09-11 / 11:07
Photo of زلزال الحوز.. الصليب الأحمر الصيني يتبرع بـ200 ألف دولار

زلزال الحوز.. الصليب الأحمر الصيني يتبرع بـ200 ألف دولار

2023-09-11 / 11:00
Photo of فريق الإنقاذ البريطاني: سنقدم دعمنا الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص

فريق الإنقاذ البريطاني: سنقدم دعمنا الكامل لإنقاذ أكبر عدد…

2023-09-11 / 10:48
Photo of دعوات للأبناك لحذف رسوم التحويلات المالية لصندوق الدعم

دعوات للأبناك لحذف رسوم التحويلات المالية لصندوق الدعم

2023-09-11 / 10:38
Photo of زلزال الحوز.. أَلَّف القلوب ووحَّد الشعوب وذكَّر بالعُيوب

زلزال الحوز.. أَلَّف القلوب ووحَّد الشعوب وذكَّر بالعُيوب

2023-09-11 / 10:02
Photo of زلزال الحوز.. موظفو “الإيسيسكو” يتبرعون بنسبة من رواتبهم للضحايا

زلزال الحوز.. موظفو “الإيسيسكو” يتبرعون بنسبة من رواتبهم للضحايا

2023-09-11 / 09:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق