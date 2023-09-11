زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين

2023-09-11 / 11:37
5
هبة بريس

أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق في المغرب.

وقال لابورتا “نعلن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم. نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية”.

وأضاف لابورتا، أن نادي برشلونة أثبت دائما “دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

2023-09-11 / 00:15
Photo of ميسي: “كل التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”

ميسي: “كل التعازي لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب”

2023-09-10 / 19:23
Photo of نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا زلزال المغرب

نجاح باهر لأمسية ” كلوري ” ومنح أرباحها لضحايا…

2023-09-10 / 12:19
Photo of إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

إدارة و لاعبو الرجاء يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال

2023-09-10 / 10:48
Photo of لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

لاعبو السنغال يتضامنون مع ضحايا الزلزال بالكتابة على القمصان

2023-09-10 / 08:06
Photo of “رونالدو” يواسي عائلات ضحايا زلزال الحوز

“رونالدو” يواسي عائلات ضحايا زلزال الحوز

2023-09-10 / 01:04
Photo of بدر هاري يلغي نزاله تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

بدر هاري يلغي نزاله تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 22:18
Photo of محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال الحوز

محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال الحوز

2023-09-09 / 21:37
Photo of لاعبو المنتخب الوطني يشاركون في حملة للتبرع بالدم بأكادير

لاعبو المنتخب الوطني يشاركون في حملة للتبرع بالدم بأكادير

2023-09-09 / 20:02
Photo of “اليويفا”: دقيقة صمت في كل المباريات حدادا على ضحايا زلزال المغرب

“اليويفا”: دقيقة صمت في كل المباريات حدادا على ضحايا…

2023-09-09 / 18:00

‫5 تعليقات

  1. والله الحمدلله على اننا وجدنا العالم 🌏 باسره معنا في فاجعتنا هاته جازاهم الله خيرا

  2. نسال الله ان يصبرنا على مافقدناهم ففقدانهم لاينسيهم لنا حتى وان بنيت ورائهم قصور

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق