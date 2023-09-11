زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين
هبة بريس
أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق في المغرب.
وقال لابورتا “نعلن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم. نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية”.
وأضاف لابورتا، أن نادي برشلونة أثبت دائما “دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا”.
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5 تعليقات
والله الحمدلله على اننا وجدنا العالم 🌏 باسره معنا في فاجعتنا هاته جازاهم الله خيرا
نسال الله ان يصبرنا على مافقدناهم ففقدانهم لاينسيهم لنا حتى وان بنيت ورائهم قصور
نشكر الجميع علا ماعانوه معنا في فاجعتنا هاته وان لله وان اليه راجعون
كل الشكر لي برشلونة علا دعمها لنا وعلا كلام الخير
نتمنى أن تصل التبرعات مباشرة إلى مستحقيها في الحين للتخفيف عن معاناته.