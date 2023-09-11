زلزال الحوز.. نادي برشلونة يقدم مساعدات إنسانية للمتضررين

هبة بريس

أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق في المغرب.

وقال لابورتا “نعلن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم. نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية”.

وأضاف لابورتا، أن نادي برشلونة أثبت دائما “دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا”.

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