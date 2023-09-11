“ماكدونالدز” المغرب تقرر إذاعة القرآن بمحلاتها حدادا على ضحايا الزلزال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت سلسلة محلات “ماكدونالدز” المغرب إذاعة القرآن الكريم في مجموعة مطاعمها لمدة ثلاث أيام حدادا على ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة الماضية.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من محلات “ماكدونالدز” بالدار البيضاء، فقد تم توقيف تشغيل الموسيقى التي كانت في العادة تنشط فضاءات مطاعم “ماكدونالدز” و تم تعويضها بالقرآن الكريم.

و عبر عدد من مرتادي مطاعم “ماكدو” عن شكرهم لإدارة المطاعم الأمريكية الأصل على تضامنهم مع ضحايا الزلزال، خاصة أن “مطاعم ماكدونالدز” سبق و شاركت غير ما مرة في حملات تضامن و تبرع في أحداث سابقة ببلادنا.

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