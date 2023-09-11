وزيرة الخارجية الفرنسية: “المغرب لم يرفض مساعدتنا و هو يتحكم في عمليات الإغاثة”

2023-09-11 / 11:25

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الفرنسية مؤخرا ليس بحقيقة، حيث أن المغرب لم يرفض مساعدة فرنسا.

و أوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية في تصريحات لوسائل إعلام بلدها بأن باريس عرضت المساعدة و الدعم على المغرب، و المغرب شكر كافة الدول التي عبرت عن رغبتها في المساعدة.

و أضافت كاترين كولونا بأن المغرب بلد ذو سيادة و ينظم عمليات الإغاثة و يتحكم فيها، و باريس دوما مستعدة للمساعدة مهما طلب المغرب منها ذلك.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب قبل المساعدة الميدانية حاليا من أربع دول و هي إسبانيا و قطر و الإمارات العربية المتحدة و بريطانيا، فيما شكر باقي الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في المساعدة.

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