فريق الإنقاذ البريطاني: سنقدم دعمنا الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص

2023-09-11 / 10:48
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هبة بريس

أكد روس غودن، رئيس فريق الإنقاذ البريطاني، الذي حل ليلة الأحد الاثنين بمطار مراكش المنارة الدولي، للمساهمة في جهود الإغاثة التي تقودها السلطات المغربية، إثر زلزال الحوز، أن فريقه سيعمل بتعاون وثيق مع فرق التنسيق المغربية.

وقال غودن، في تصريح للصحافة، عقب هبوط طائرتين من طراز A400M تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني، إن “فريقنا سيعمل بتعاون وثيق مع فرق التنسيق المغربية، وسيقدم دعمه الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص”.

وبعد أن أعرب عن تعازيه الصادقة وتضامنه مع أسر الضحايا وكذا مع الشعب المغربي، أشار غودن إلى أن فريقه يتواجد بالمغرب “لدعم جهود الإغاثة الجارية”.

وقال “نحن على تواصل مع زملائنا المغاربة الذين يبذلون جهودا حثيثة”.

من جانبه، أشاد سفير المملكة المتحدة بالمغرب سيمون مارتن بجهود البحث والإنقاذ “البطولية” المتواصلة بالمغرب، مضيفا “إنه لشرف أن تتاح لنا الفرصة لدعم هذه الجهود مع وصول فريق بريطاني للبحث والإنقاذ، الذي سيعمل بشكل وثيق للغاية مع سلطات التنسيق المغربية”.

وأضاف السفير “وهذا يظهر مدى متانة العلاقات القائمة بين بلدينا”.

تجدر الاشارة الى أن فرق بحث وإنقاذ من المملكة المتحدة وإسبانيا وقطر تساعد حاليا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة.

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‫10 تعليقات

  4. الشكر الجزيل لإخواننا البريطانيين الانسانية هي اهم شيء وأعظم شيء كن مسلم او غير مسلم الانسان اخو الانسان ..

  6. شكرا لجميع الدول التي جاءت لمساعدتنا في هذه الكارثة الطبيعية اسبانيا بريطانيا دول مجاورة وقريبة لنا لهم شكرا لهذه البادرة الطيبة منكم..

  7. ألف الشكر والتقدير والاحترام لدول التي ساهمت في هذا الزلزال الله يجزاكم بالخير..

  8. كل الشكر والتقدير والاحترام لدولة بريطانيا العظمى ولكل دولة قدمت يد المساعدة شكرآ جزيلاً..

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