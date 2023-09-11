وزيرة الخارجية الفرنسية: “سنتبرع بخمسة ملايين يورو لمنظمات مغربية غير حكومية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ردت الخارجية الفرنسية على بعض الأصوات الإعلامية الموالية لتيار ماكرون و التي هاجمت السلطات المغربية و اعتبرتها قد رفضت مساعدة باريس في جهود الإغاثة.

و في هذا الصدد، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المغربية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة بعد الزلزال.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية لوسائل إعلام بلدها بأن المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة.

و أشارت ذات المسؤولة الفرنسية إلى أن الرباط لم ترفض أي مساعدة ولا سيما من جانب باريس.

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