وزيرة الخارجية الفرنسية: “سنتبرع بخمسة ملايين يورو لمنظمات مغربية غير حكومية”

2023-09-11 / 11:07
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ردت الخارجية الفرنسية على بعض الأصوات الإعلامية الموالية لتيار ماكرون و التي هاجمت السلطات المغربية و اعتبرتها قد رفضت مساعدة باريس في جهود الإغاثة.

و في هذا الصدد، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المغربية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة بعد الزلزال.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية لوسائل إعلام بلدها بأن المغرب بلد ذو سيادة ويعود له أن ينظم عمليات الإغاثة.

و أشارت ذات المسؤولة الفرنسية إلى أن الرباط لم ترفض أي مساعدة ولا سيما من جانب باريس.

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‫2 تعليقات

  1. مساعدات باري مسممة بالسياسة. على المغرب ان لا يرفضها ولكن يجب الانتظار وتسلمها في حالة الضرورة القصوى. نفس الشيء بالنسبة للمساعدات الاسرائلية.وعلي ان يحدد مساعدات السعودية وفقا لاحتياجاته لأنها مهمة. وعلى المغاربة بدون استثناء ان يكونوا اول من يقدم المساعدات. والله يرحم الأموات و بالشفاء للمرضى و الصبر والسلوان عائلتهم ودويهم وجميع المغاربة. والحمد لله لهذا المصاب الجلل. وانا لله وانا اليه راجعون.

  2. لا زالت فرنسا تظن ان المغرب باقي تحت وصايتها فعقلية المستعمر لا تتغير ويقلون حقوق الإنسان. المغرب الحمد لله بتضامن المغاربة هو الجواب على حكامةغرفسا.
    اتمنى من الجمعيات المواطنة ان ترفض دعم المستعمر الغاشم.

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