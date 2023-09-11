دعوات للأبناك لحذف رسوم التحويلات المالية لصندوق الدعم
هبة بريس - الرباط
مباشرة بعد الإعلان عن الحساب البنكي الخاص بصندوق دعم ضحايا ومخلفات زلزال الحوز، سارع المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن الى التبرع بمبالغ مالية.
وسارع أبناء الوطن، الى تحويل مبالغ مالية “كل حسب قدرته” لفائدة الصندوق الذي تم احداثه بتعليمات ملكية واستجابة لنداءات ودعوات عدد من المغاربة.
ولاحظ عدد من المغاربة الذين قاموا بتحويلات مالية أن الابناك تقتطع منها رسوم هذه الخدمة، معيبين عليها استغلال هذه الظرفية لتحقيق الأرباح.
ودعت فئة عريضة من المغاربة، الأبناك إلى حذف رسوم تحويل التبرعات الى حساب صندوق الدعم، كمساهمة في هذه العملية الوطنية وتشجيعا لباقي المواطنين للاسراع الى مساعدة إخوانهم المتضررين.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
9 تعليقات
الحمد لله لمغاربة رجال تعاونو و جمعو و مزال كيجمعو متسناو حتى لحكومة عاد يتسناو لبراني..
في زمن الشدة وفي وقت تجد فيه الضعيف يساعد ولو بقليل .فعلى الابناك ان تقوم بحدف رسوم التحويل أضعف الإيمان..
حسبي الله ونعم الوكيل في مؤسسات الابناك التي همها هو الربح المادي..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انتقم منهم أشد انتقام يارب العالمين..
اللهم ارحمهم واغفر لهم والشفاء العاجل للمصابين يارب..
الحكومة لم تحرك ساكنا سوى الكلام المعسول في الإعلام..
الشعب المغربي يتكفل بالشعب المغربي وانتهى الكلام..
أين الحكومة ؟! أين الأحزاب ؟! وما دورها في الدفاع عن قضايا المواطنين ؟ ..
الأبناك عليها التعاون مع التحويلات التي يقوم بها المحسنين لمساعدة المناطق المنكوبة ..