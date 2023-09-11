Hand of businessman with money show up from smartphone screen isolated on blue background

دعوات للأبناك لحذف رسوم التحويلات المالية لصندوق الدعم

2023-09-11 / 10:38
9
هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد الإعلان عن الحساب البنكي الخاص بصندوق دعم ضحايا ومخلفات زلزال الحوز، سارع المغاربة من داخل وخارج أرض الوطن الى التبرع بمبالغ مالية.

وسارع أبناء الوطن، الى تحويل مبالغ مالية “كل حسب قدرته” لفائدة الصندوق الذي تم احداثه بتعليمات ملكية واستجابة لنداءات ودعوات عدد من المغاربة.

ولاحظ عدد من المغاربة الذين قاموا بتحويلات مالية أن الابناك تقتطع منها رسوم هذه الخدمة، معيبين عليها استغلال هذه الظرفية لتحقيق الأرباح.

ودعت فئة عريضة من المغاربة، الأبناك إلى حذف رسوم تحويل التبرعات الى حساب صندوق الدعم، كمساهمة في هذه العملية الوطنية وتشجيعا لباقي المواطنين للاسراع الى مساعدة إخوانهم المتضررين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار بناء أخرى”

أخنوش: “سيتم إيواء الأسر التي فقدت منازلها في انتظار…

2023-09-11 / 14:47
Photo of أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب وقت”

أخنوش: “الحكومة قررت إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أقرب…

2023-09-11 / 14:43
Photo of المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

المفوضية الأوروبية: “زودنا المغرب بصور الأقمار الصناعية للمناطق المتضررة”

2023-09-11 / 14:37
Photo of لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

لليوم الثالث.. المواطنون يتوافدون بكثافة على مراكز التبرع بالدم

2023-09-11 / 14:06
Photo of بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

بالصور.. مروحيات تلقي المساعدات الغذائية لساكنة المناطق المحاصرة

2023-09-11 / 13:51
Photo of تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق الجبلية الوعرة

تسخير آليات ومعدات لإزاحة الصخور والحجارة للوصول الى المناطق…

2023-09-11 / 13:18
Photo of تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح ضحايا الزلزال

تلاوة سورة الفاتحة بمختلف المؤسسات التعليمية ترحما على أرواح…

2023-09-11 / 13:09
Photo of زلزال الحوز .. وزارة العدل تعلن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات

زلزال الحوز .. وزارة العدل تعلن اتخاذ مجموعة من…

2023-09-11 / 12:39
Photo of مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

مساعدات بالأطنان وتبرعات بالملايين.. تضامن المغاربة يصدم العالم

2023-09-11 / 12:30
Photo of بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

بالصور.. السلطات تواصل مجهوداتها لإنقاذ ضحايا الزلزال ومساعدة المتضررين

2023-09-11 / 12:08

‫9 تعليقات

  1. الحمد لله لمغاربة رجال تعاونو و جمعو و مزال كيجمعو متسناو حتى لحكومة عاد يتسناو لبراني..

  2. في زمن الشدة وفي وقت تجد فيه الضعيف يساعد ولو بقليل .فعلى الابناك ان تقوم بحدف رسوم التحويل أضعف الإيمان..

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم انتقم منهم أشد انتقام يارب العالمين..

  9. الأبناك عليها التعاون مع التحويلات التي يقوم بها المحسنين لمساعدة المناطق المنكوبة ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق