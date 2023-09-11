قائد فريق الانقاذ القطري: حضرنا بعد تنسيق وتواصل مسبق مع الجانب المغربي

2023-09-11 / 09:21
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هبة بريس

قال الرائد خالد عبد الله الحميدي قائد فريق الانقاذ القطري الذي حل امس الأحد بمراكش للمشاركة في جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، إن حضور الفريق جاء بعد تنسيق مسبق وتواصل مع الجانب المغربي.

وأوضح الرائد خالد عبد الله الحميدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن أفراد الفريق القطري سيعملون كمساعدين للأطقم المغربية في موقعين بناء على ما تم الاتفاق عليه عبر قنوات تواصل وتنسيق مع الجانب المغربي.

تجدر الاشارة الى أن فرق بحث وإنقاذ من المملكة المتحدة واسبانيا وقطر تساعد حاليا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة.

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