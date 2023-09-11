طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من الجنوب والجنوب – الشرقي للبلاد.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى وكذا بشمال المنطقة الشرقية. وستكون الأجواء أحيانا غائمة بكل من شرق الريف، والأطلس المتوسط وأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر الغبار وذلك بالجنوب – الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 28 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين رأس سيم وسيدي إفني، وكذا جنوب بوجدور، وقليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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