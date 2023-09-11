يهود مغاربة يعربون عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال

نجلاء مزيان: هبة بريس

تناقل العديد من روّاد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من اليهود المغاربة في إسرائيل وهم يؤدون صلواتهم من أجل ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص.

وأشار مغردون عبر منصة “إكس”، تويتر سابقًا، إلى أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو يعدون من اليهود المغاربة في إسرائيل، حيث قرروا التعبير عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال بطريقتهم الخاصة.

وجدير بالذكر أن الفيديو جاء تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم كل أشكال الدعم الضرورية للمغرب لمساعدته في مواجهة التداعيات الناجمة عن الزلزال المدمّر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0