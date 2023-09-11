الصحافة الفرنسية “المسترزقة” الموالية لماكرون تضرب في قوة تضامن المغاربة

هبة بريس _ عبد الله عياش

كالعادة دائما .. الإعلام الفرنسي يختار الوقت المناسب ليمارس الضرب تحت الحزام ؛ ولن يكون ذلك بالمجان لأن التاريخ يؤكد بالفعل وجود مزايدات سياسية وحملة شرسة يتعرض لها المغرب لتشويه صورته من طرف الصحافة الفرنسية منذ زمن بعيد

بالتأكيد …سيفعل الإعلام الفرنسي كل المتاح نصرة لأجندات فرنسية لاتفرق بين رائحة الموت أو ساعة الفرح ..فهي دائما رهن اشارة جهات تقول له ” قل فيقول ”

وسيكون على الإعلام الفرنسي أن يكون سهلا ممتنعا ينفذ التعليمات بحمولة لا تريد أن تتخطى العقد الإستعمارية بل وفي جعبته غاية واحدة وكبرى إنها : الإساءة للمغرب في فرحه وأيضا في حزنه

ولأننا رأينا كيف مارس الإعلام الفرنسي “هوايته القذرة ” ونحن في ذروة الفرح ..هانحن اليوم نؤكد نفس القول ونسجل مهاجمته للمغاربة في عز الغيمة والحزن ..

والسؤال …مالذي يجعل مجلة اسمها ” ليبراسيون ” أن تخصص مادة صحفية توجه فيها تفكير العالم الى اننا ننادي الغير من أجل مساعدتنا..فنحن نموت في صمت ” ؟

بطبيعة الحال.. فزمن هذا الخروج الإعلامي ليس له من تفسير سوى أن ذلك كان بتوصية عليا قذ تكون من ماكرون نفسه وهو الذي يعيش في كل يوم تعاسة دبلوماسية كان آخرها رفض المغرب مساعداته الموضوعة رهن اشارة زلزال الحوز

طبيعي جدا أن يكون رد فعل ” ليبراسيون ” على هذا النحو ؛ فالخلاف الفرنسي / المغربي ظل لسنوات خلافا صامتا فيه أحجام عن أي تصريح رسمي مباشر يعوضه إعلام مسير يقال له ” قل فيقول ” … إعلام ” من فصيلة ” الطائر البيروكي” الذي يترنح في قفصه يعدد الكلمات المكتوبة له

لقد غضب ” ماكرون ” بعدما توسل في مرتين للدخول إلى المغرب من باب تقديم المساعدة لضحايا الزلزال ..وبدل أن يبحث ماكرون في كل الاسباب التي تجعله “مرفوضا ” سارع الى اعطاء أوامره لصحافته ” البيروكية ” لمهاجمة المغرب وهو ضرير بفعل قدر شاءه رب كريم …شكرا ماكرون….شكرا ليبراسيون …لعله تضامن فعلا ..لكنه مسموم.. .

سيدتي فرنسا.. يظهر بجلاء فشلك الذريع في تدبير معارعكك السياسية .. نطلب منك وضع سمّاعات للترجمة…

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