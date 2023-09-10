لائحة بأسماء دواوير منكوبة بتارودانت تحتاج للمساعدات

2023-09-10 / 21:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تقدم جريدة ” هبة بريس ” بمساعدة قراءها الاوفياء لائحة بأسماء الدواوير المنكوبة بإقليم تارودانت جراء الزلزال والتي يحتاج سكانها الى مساعدات :

دوار امكرنيس
دوار امندار
دوار تجكالت
دوار ركونت
دوار تافنكولت
دوار اوناين
دوار انزال
دوار الخميس
دوار تيكوكة
دوار اغبار
دوار ازنكان
دوار تسوات
جماعة ايمولاس
ويركان
أمسكرار جماعة تافنگولت
دوار تانزاط
تيزي نتاست

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‫5 تعليقات

  5. دوار لوميه جماعة المنيزلة وكل دواوير هذه الجماعة أغلب دواوين هذه الجماعة لم تصلها المساعدات

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