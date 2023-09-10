زلزال الحوز..الكشف عن رقم الحساب البنكي لتلقي المساهمات المالية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، تم إحداث صندوق خاص تحت عدد 126.

وفي هذا الصدد، فإنه على المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق المذكور عن طريق التحويل المصرفي تحديد ما يلي:

1) بالنسبة للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني:

كشف التعريف البنكي للمستفيد: 001 810 00 780 002 011 062 03 18

إسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية

الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126

2) بالنسبة للتحويلات من الخارج:

الحساب المصرفي الدولي للمستفيد: MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18

إسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية

بنك المستفيد: بنك المغرب.

سويفت: BKAMMAMR

الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126

ويمكن للمساهمين دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma).

كما يمكن أيضًا للمساهمين دفع مساهماتهم نقدًا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين يزاولون على المستوى الوطني ويتعلق الأمر بالخزنة الوزاريين والخزنة الجهويين وخزنة العمالات أو الأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات المصرفية تحرر في إسم المحاسب العمومي المعني (الخازن الوزاري أو الخازن الجهوي أو خازن العمالة أو الإقليم أو القابض أو العون المحاسب بالخارج) ويتم تسليم إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية.

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