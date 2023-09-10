زلزال تارودانت : جامعة إبن زهر تؤجل مباراة الولوج للإجازة في التربية

2023-09-10 / 20:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت جامعة ابن زهر بأكادير تأجيل مباراة الولوج للإجازة في التربية، و التي كان مقررا إجراؤها أيام 11 و 12 و 13 شتنبر 2023، و ذلك إلى غاية أيام 18 و 19 و 20 من نفس الشهر.

و أفاد بلاغ للجامعة، تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، بأن قرار التأجيل يأتي على خلفية الفاجعة الأليمة التي عرفتها بلادنا و المتمثلة في الزلزال المؤلم الذي ضرب عدة مناطق في المملكة، و كذا حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على اتخاذ التدابير الرامية إلى عدم تفويت الفرصة على المترشحات و المترشحين من المناطق المنكوبة لاجتياز هذه المباراة.

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