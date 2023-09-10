الداخلية: عدد الوفيات استقر في 2122 شخصا وعدد الجرحى في 2421 شخصا

هبة بريس

أعلنت وزارة الداخلية، في حصيلة مؤقتة للزلزال الذي شهدته بعض عمالات وأقاليم المملكة يوم 8 شتنبر 2023، أنه إلى حدود الساعة السابعة والنصف مساء، استقر عدد الوفيات في 2122 شخصا، وعدد الجرحى في 2421 شخصا.

وبلغ عدد الوفيات 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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