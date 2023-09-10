زلزال تارودانت : هذا ما تبقى من معالم تاريخية ( صور)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب زلزال تارودانت ليلة الجمعة 8 شتنبر الجاري والذي وصلت قوته 7 درجات من سلم ريشتر، الى خسائر بشرية ومادية كبيرة، لازالت السلطات الى اليوم الاحد 10 شتنبر، تحصي الضحايا وتنقذ والمنكوبين خصوصا بالقرى الجبلية.

الزلزال وما تلاه من هزات إرتدادية وصل عددها إلى حدود اليوم الاحد 5 هزات، تسبب في تدمير معالم تاريخية مسجلة كتراث عالمي

من ضمنها” مسجد تنمل”، المعلمة التاريخية الموحدية والمصنف تراثا عالميا للإنسانية بأعالي الأطلس الكبير، باقليم تارودانت. وكذلك سقوط أجزاء من سور السعديين التاريخي.

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