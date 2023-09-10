هاتفيا.. بن زايد يعزي الملك ويعبر عن تضامن الإمارات مع المغرب

2023-09-10 / 19:47
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هبة بريس

أجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي وذوي الضحايا، سائلا المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، عبر ملك المغرب عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله، داعيا الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.

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