زلزال الحوز..فرق دعم وانقاذ اسبانية تصل المناطق المنكوبة لمباشرة عمليات المساعدة

هبة بريس - الرباط

وصلت ظهر اليوم الاحد 10 شتنبر فرق بحث وإنقاذ اسبانية إلى مطار مراكش المنارة، قصد المساهمة في عمليات الاغاثة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والاقاليم المجاورة وادى الى وفاة ازيد من 2000 شخص.

ويتعلق الامر ب65 عنصرا من وحدة الطوارئ العسكرية للمساعدة في جهود البحث والانقاذ حيث توجهوا الى المناطق المنكوبة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في حصيلة محينة للهزة الأرضية التي شهدتها بعض عمالات وأقاليم المملكة، أن عدد الوفيات بلغ إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الأحد، 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421 حالة.

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