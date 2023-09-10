جريدة “هبة بريس” تقرر تخصيص مساعدات عاجلة لضحايا الزلزال

هبة بريس - هيئة التحرير

على إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة وسط المملكة،مخلفا العديد من الضحايا والمصابين وخسائر مادية جسيمة، تتقدم أسرة جريدة “هبة بريس” الالكترونية بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى اسر ضحايا هذه الفاجعة، والى كافة أفراد الشعب المغربي.

وقررت إدراة “هبة بريس”، تخصيص مبلغ 50 الف درهما، لاقتناء مساعدات عاجلة من “مواد غذائية، وأغطية وملابس”..

وستتكلف “جمعية هبة ” الذراع الخيري للجريدة، بتوزيع هذه المساعدات المستعجلة لفائدة الأسر المتضررة.

كما قررت إدارة الجريدة، التبرع بجميع العائدات والأرباح التي ستتحصل عليها من قناتها بموقع “اليوتيب” وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي لشهر شتنبر لضحايا الزلزال المفجع.

وختاما، تجدد الجريدة التعبير عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة مع الأسر المكلومة في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، كما نسأل الله العلي القدير أن يلهم أهالي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جنانه”

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