اجتماع غرفتي البرلمان لإحداث “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”

هبة بريس - و م ع

تعقد اللجنتان المكلفتان بالمالية بالبرلمان، غدا الإثنين، اجتماعا مشتركا يخصص للإخبار بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى “الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان بهذا الخصوص “ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا بالقاعة 11 بمقر مجلس النواب، يخصص للإخبار بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى +الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية + “.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع يأتي “طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية”.

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