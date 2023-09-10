الاشاعات بسطات تُسْكِن ساكنتها الشوارع والساحات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

خرجت حشود ساكنة مدينة سطات ليلة السبت الأحد، بمعية صغارها ورضعها وكبار السن من مرضاها، وقصد الناس الساحات العمومية والشوارع والحدائق حاملين معهم الكراسي والألبسة والخيم والأغطية وكأن المشهد يختزل مايشبه لعملية نزوح جماعية هربا من هزات مرتقبة، فيما بدت مظاهر الفزع والتخوف بادية على محيا الصغار قبل الكبار الذين انخرطوا في نوبات بكاء هستيرية….حتى النساء الحوامل، أو اللواتي وضعن حملهن داخل قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، بدورهن خرجن وافترشن الأرض بالفضاء البيئي للمستشفى رفقة صغارهن، على الرغم من التطمينات التي أطلقتها إدارة المستشفى كون قسم الولادة هو بناية شُيدت بمواصفات علمية متطورة ضد الزلازل.

المدخل الشمالي لمدينة سطات كجنوبه، عرف حركة نزوح كبيرة لا تختلف اختلافا عن وسط المدينة ومحيطها، فيما شوهدت عائلات وهي تنقل أفرادها على متن سياراتها الشخصية نحو القرى والفضاءات الترفيهية مخلفين وراءهم أكواما من النفايات وبقايا الأطعمة وقنينات الماء والمشروبات الغازية في اعتداء صارخ على الفضاء البيئي..

وفي ظل موجة الهلع هاته، تسللت الاشاعات بين أفراد المجتمع السطاتي، وروج المروجون مغالطات ونشروها بين الناس كون أمر اخلاء المنازل صادر عن السلطات المحلية التي وظفت أعوان السلطة لذلك.

هبة بريس وفي محاولة منها للوقوف على حقيقة الأمر، ربطت اتصالات هاتفية مع جهات مسؤولية معنية هذه الأخيرة التي نفت الخبر نفيا قاطعا وتعهدت بتتبع أثر مروجي هذه الاشاعات التي تستهدف أمن وطمأنينة المواطنين.

إنها آفة الاشاعات التي أسكنت الناس العراء، بعد أن أخرجتهم قهرا من بيوتهم الدافئة، لمروجيها نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، وارقوا بخطاباتكم واستحضروا مصلحة الوطن ومواطنيه…

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