زلزال الحوز .. مواصلة فتح العديد من الطرق لإيصال المساعدات للمناطق المنكوبة

2023-09-10 / 18:09
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هبة بريس - و م ع

أكد المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بإقليم الحوز، هشام فرندي، اليوم الأحد، أنه على إثر الزلزال الذي شهده الإقليم، قامت مصالح المديرية الإقليمية للوزارة بتسخير الموارد البشرية والآليات لإيصال المساعدات للساكنة المتضررة.

وقال السيد فرندي في تصريح للصحافة، إن المديرية الإقليمية سخرت فريقا من المهندسين والتقنيين، وآليات استقدمت من مناطق عدة منها الدار البيضاء وفاس ووجدة وبني ملال ومراكش والرباط.

وأوضح المسؤول ذاته، أنه تم فتح الطريق الإقليمية رقم 2017 التي تربط بين أوريكا وستي فاضمة، وجزئيا الطريق الإقليمية رقم 2030 المؤدية إلى أوكايمدن إلى حدود النقطة الكيلومترية 27+100، فيما بقيت 3 كلومترات إلى أوكايمدن، حيث يمكن تغيير الاتجاه بواسطة الطريق الإقليمية رقم 2028 سيدي فارس المؤدية لتحناوت.

كما تم، بحسب المسؤول نفسه، فتح الطريق الإقليمية رقم 2024 التي تربط بين أسني ومولاي ابرهيم، مؤكدا مواصلة الجهود لفتح الطريق الوطنية رقم 7 بين تحناوت وتارودانت.

وأشار إلى أنه تم في المرحلة الأولى فتح الطريق بين تحناوت وأسني، ثم تم في المرحلة الثانية فتح الطريق بين أسني وويركان، ومن ثم الطريق بين ويركان وإمكدال وبين إمكدال وثلاث نيعقوب، لافتا إلى مواصلة المديرية الإقليمية بذل كافة الجهود لفتح الطريق المؤدية إلى إغيل والطريق المؤدية إلى أغبار.

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