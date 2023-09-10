الصليب الأحمر الإيطالي يستعد للمساهمة في انتشال ضحايا زلزال المغرب

2023-09-10 / 17:29
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

مازالت كارثة زلزال المغرب، والذي وصل عدد ضحاياه إلى 2012 وآلاف المصابين ، تتصدر العناوين وحديث الجميع بينما تواصل فرق الإنقاذ المغربية استنفارها بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض.

ويستمر التعاطف العربي والعالمي من قادة الدول والمشاهير والنجوم من خلال رسائل الدعم والتضامن مع المغرب في هذا المصاب الأليم. هذا بإلاضافة إلى إطلاق البعض حملات تبرعات للمنكوبين من الزلزال.

الصليب الأحمر الإيطالي يستنفر وحداته للمساهمة في انتشال ضحايا زلزال المغرب للتوجه نحو أرض الوطن للمساعدة في انتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي مراكش، وذلك بتوجيه من السلطات الإيطالية ، ويطلق حملة لجمع التبرعات.

تأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع المملكة المغربية خاصة في الظروف الصعبة.

وأعربت جمهورية إيطاليا، عن صادق مواساتها لمملكة المغرب، حكومة وشعبا فى المصاب الجلل الذى حل بهم ، مؤكدة وقوفها بجانب المغرب، معربةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الصديق.

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