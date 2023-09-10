رسّام سوري يتضامن مع منكوبي زلزال المغرب

2023-09-10 / 17:22
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هبة بريس _ وكالات

أعرب رسّام الغرافيتي السوري عزيز أسمر، عن تضامنه مع منكوبي زلزال المغرب عبر الرسم على جدران مبنى مهدّم في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

الرسّام الذي بات يُعرف برسمه أبرز الأحداث العالمية على جدران المباني المهدّمة في إدلب، اختار التفاعل مع زلزال المغرب على الطريقة نفسها.

ومن خلال رسوم رسمها على جدران أحد المباني المنهارة جراء هجمات النظام السوري على بلدة بنّش شمالي إدلب، جسّد أسمر آلام الشعب المغربي جراء الكارثة الطبيعية التي حلّت بهم.

كما اختار الفنان السوري جدران مباني تهدّمت جراء زلزال 6 فبراير الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لرسم كتابات خاطب بها المغاربة، مثل “آلامكم آلامنا”.

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