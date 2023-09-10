تنفيذا للتوجيهات الملكية.. أخنوش: الحكومة تواصل اتخاذ التدابير المتعلقة بمتابعة ودعم جهود الإغاثة

هبة بريس

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بلاغ بشأن الهزة الأرضية التي ضربت بلادنا مساء يوم الجمعة الماضي، أن حكومته “ستواصل اتخاذ التدابير التي باشرتها، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، والرامية إلى متابعة ودعم جهود الإغاثة، من أجل ضمان حسن سير العمليات”.

واستحضر البلاغ الذي نشره رئيس الحكومة، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليمات جلالة الملك الفورية لتعبئة كافة مصالح الدولة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال. وهو ما تجاوبت معه الحكومة من خلال إحداث خلية أزمة تحت إشراف وزارة الداخلية.

وأضاف “وإذ تشيد الحكومة بالتزام وتضامن المواطنين رجالا ونساء، فإنها تستحضر المجهودات والتعبئة الكبيرة لمختلف مصالح السلطات العمومية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية”.

وتابع البلاغ “هذه المحنة التي وحدتنا بروح الالتزام الجماعي، تدفعنا لأن نفخر بالتضامن العفوي لعموم المغاربة، والذي تجلى في التدفق الهائل للمواطنين، الذين توجهوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لمراكز تحاقن الدم للتبرع بدمائهم”.

وخلص بلاغ رئاسة الحكومة إلى أنه وفي ظل هذا الحدث الأليم، “تشاطر الحكومة المغربية عائلات الضحايا آلامهم، وتؤكد للجرحى وذويهم دعم الأمة المغربية جمعاء”.

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