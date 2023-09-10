ارتفاع ضحايا زلزال الحوز الى 2122 قت.يلا و2421 جريحا

2023-09-10 / 16:42
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هبة بريس

في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة الرابعة زوالا، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية التي شهدها المغرب ليلة الجمعة، 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

هذا، وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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