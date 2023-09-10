“خاوة خاوة”..الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة ” ضحايا زلزال الحوز
هبة بريس
أعلنت الجزائر استعدادها لتقديم المساعدات اللوجيستية والمادية الطارئة لمواجهة آثار الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، في وقت أطلقت جمعية خيرية وطنية حملة لتقديم المساعدات للشعب المغربي الشقيق.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أنّ الجزائر تعرض مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لها، حيث تتمثل هذه المساعدات في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا موزع وفق التخصصات، كما تمّ تسخير فريق سينوتقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والأفرشة والخيم.
وتعرف هذه الفرقة التابعة للدفاع المدني الجزائري بكونها ذات كفاءة عالية برهنت عليها في عدة كوارث طبيعية آخرها في زلزالي تركيا وسوريا حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإنقاذ من تحت الأنقاض.
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نتمنى من الخبثاء الذين يسيرون بلدنا المغرب ان يقبلوا المساعدة ، ويبينو انهم ضعفاء ويحسنون النهب فقط
وا يمشيوا هاذيك المساعدات يعطيوها غير لطوابير العدس اللي عندهم.. احنا يعطيونا غير التيساع..
خاوة خاوة مع احرار الشعب الجزائري اما كابرانات فرنسا فليوفروا العدس و اللوبيا و الحليب للشعب الجزائري اولا و ليرفعوا ايديهم عن ملف صحراءناالمغربية واذا اراذوا هم المساعدة فالمغرب مستعد في هذه الظروف الحساسة ان يرسل المواد الغذائية فورا للشعب االجزائري دولة الشقاق و النفاق
لا خير فيكم أعينوا وأغيثوا انفسكم ياقتالة الابرياء يامنافقين إفعلوا الخير في شعبكم يابغضاء لانحتجكم هذ ليس إلا نفاق واضح
من اراد مساعدة المغرب عليه أن يتقيد بالبروتوكلات الديبلوماسية التي تنظم العلاقات بين بلدان العالم .و الدول أو الدويلات التي اتخذت مواقف عدائية ضد المغرب و التي لم يبق لها الا القول أن أصل الهواء عندها عليها أن تتصل بالجهات الرسمية التي تمثل المغرب.
عدد كبير من زعماء العالم اتصلوا بصاحب الجلالة و قدموا له واجب العزاء أمثال بوتين و بايدن الرئيس الإماراتي و جلالة الملك السعودي و الملك الاردني و الرئيس السيسي…
و منهم من أقام جسرا جويا لنقل المساعدات .
هذه هي الأصول. أما البروباكاندا الإعلامية ما هي إلا تنفيس عن هذه الدويلات المحاصرة بازماتها الداخلية.
كل بلاغات الجزاءر للاستهلاك المحلي.فهي ليس لها ما تقدمه للمغرب.فلدينا قواتنا تتمتع بالتجربة والحنكة في متل هده الامور.فالجزاءر تستغل محنة المغاربة لأغراض سياسية محلية لاغير
لا داعي
أكبر خدمة يمكنهم تقديمها في هذا الظرف هي تسليم جثة قتيل السعيدية وإطلاق سراح المغربي المسجون
ولا حاجة لنا بما سوى ذلك
تضامننا نحن المغاربة يسد حاجياتنا و الحمد لله
نسأل الله ان ينجينا من شماتة الأعداء
لو كانت هناك خاوة خاوة، لما اغلقت الجزائر أنبوب الغاز المار عبر المغرب متمنية تصخين المغاربة بالحطب. و لما أغلقت كل الممرات جوا و أرضا مع المغرب و لما قتلت شابين مغاربة بدم بارد و لما سلحت مرتزقة البوليساريو لضرب المغرب.
افسحوا المجال لفرق الانقاد بالدخول للمغرب لانقاد الضحايا بعيدا عن الماقف السياسوية الخاوية .نحن في امس الحاجة اليها اليوم والانفاس تحت الانقاض انتظر من يغيثها
واش الجزائر تيتيقو فيها ناس معدنا منديرو بالمساعده ديلها هاد تعليق على عمي تبون الكداب ماشي شعب
لا لخ لخ.. ماشي خاوة خاوة،سير تلعب مع قرانك.
بحسن وبمبدأ اليد الممدودة .. مرحباً و شكرا
خاوة معاكم لا غي يبقاو فبلادهم أحسن ويساعدو شعبهم المملكة المغربية قادة بشغالها وعاش الملك والخونة في الحضيض
سأغضب واعتبرها خيانة وإنحناء للعدو. هذه الخرجات الإعلامية للعدو نعتبرها مجانية ولا تمد للحقيقة ولا الواقع الذي نراه على الأرض. النضام المعفن بالأمس قتل ويجري بالليل والنهار لتقسيم بلدي. إن النضام الجزائري المعفن عدونا رقم واحد .ولا اقول الشعب الجزائري.
لا نريد المساعدة منهم.(كن كان الخوخ يداوي. يداوي راسو). الافعى لاتعطي الا السم.
المغرب لن يمانع.ولكن لدي سؤال.اذا كان حكام الجزائر مستعدون للتصامن مع الشعب المغربي لماذا يعاكسون مصالح نفس هذا الشعب ولا يترددون في هدر دماء ابناءه؟!ولماذا قمة هرم السلطة الذي هو الملك في المغرب لم يعبر يوما عن عداءه للنظام (اقووول. النظام يعني السلطات العليا في الحزائر)لم يثبت يوما ان نطق محمد السادس بسوء عن الحكام في الحزائر ومد يد المصافحة مرارا بلا مجيب..اخواننا في الجزائر الشقيق تأملوا. وأنصفوا.لكم نظامكم ولنا نظامنا فلما لا يتحد النظامين كما اتحد الشعبين ؟؟! ما العقدة التي ورثناها عن تاريخنا المشترك مع الاستعمارات التي عانينا سويا منها ؟؟اليس في البلدين رجال حكماء ام بلا ولكن ضعفاء..فما تغني الحكمة مع الضعف؟؟!
لا ثقة في ناكرين الخير والعرفان! كما انهم يريدون تقديم المساعدة للشعب وليس للحكومة ومؤسساتها…لا تعطوا الشرعية للعصابة الحاكمة.