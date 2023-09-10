“خاوة خاوة”..الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة ” ضحايا زلزال الحوز

2023-09-10 / 16:24
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هبة بريس

أعلنت الجزائر استعدادها لتقديم المساعدات اللوجيستية والمادية الطارئة لمواجهة آثار الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، في وقت أطلقت جمعية خيرية وطنية حملة لتقديم المساعدات للشعب المغربي الشقيق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أنّ الجزائر تعرض مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لها، حيث تتمثل هذه المساعدات في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا موزع وفق التخصصات، كما تمّ تسخير فريق سينوتقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والأفرشة والخيم.

وتعرف هذه الفرقة التابعة للدفاع المدني الجزائري بكونها ذات كفاءة عالية برهنت عليها في عدة كوارث طبيعية آخرها في زلزالي تركيا وسوريا حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإنقاذ من تحت الأنقاض.

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