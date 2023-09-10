زلزال الحوز يصل تارودانت ويشرد عائلات في عز البرد ” فيديو “

2023-09-10 / 15:49
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هبة بريس _ طارق عبلا

طارق عبلا_ هبة بريس

ونحن نعيش أياما عصيبة بفعل تداعيات زلزال اقليم الحوز والأقاليم المجاورة، وما صاحب ذلك من ردود أفعال تضامنية عالمية ومحلية، لازال قوى الأمن والجيش والقوات المساعدة ورجال الانقاذ يواصلون البحث ويسابقون الزمن لانقاذ الأرواح وانتشال الجثث المحتملة، فيما شدت القوافل رحالها من مختلف المدن والاقاليم صوب المناطق المنكوبة….

هنا بجماعة تالكجونت اقليم تارودانت، وحسب حصيلة أولوية، فقد بلغ عدد القتلى إلى مايقارب 70 قتيلا، بعد انتشال جثة رجل من تحت الانقاض بدوار إكروفلا، كما أكدت مصادرنا أن الساكنة قضت ولازال تقضي أيامها في العراء في انتظار انشاء الخيام في محاولة لايوائها.

فيما أطلق نشطاء فايسبوكيون وجمعوين واعلاميون نداء استغاثة لتوفير المياه والطعام والألبسة والأغطية والخيام، لأن هناك عائلات قضت لياليها بالعراء تزامنا وموجة البرد التي تضرب المناطق الجبلية بالمغرب.

تفاصيل أخرى ضمن الفيديو التالي:

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