زلزال الحوز .. ” الجيش “يتعبأ للمساهمة في تعزيز مخزون الدم

هبة بريس _ الرباط

تنخرط القوات المسلحة الملكية في حملة التبرع بالدم الذي تشهدها عدد من مدن المملكة لتعزيز المخزون من هذه المادة الحيوية لعلاج المصابين جراء الزلزال الذي عرفته مجموعة من المناطق أول أمس الجمعة.

وفي هذا الإطار، تنظم مفتشية الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، على مستوى مركز تحاقن الدم بالمستشفى العسكري محمد الخامس الدراسي بالرباط، وكذلك المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، عملية التبرع بالدم التي تقوم بها عناصر القوات المسلحة الملكية.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الانخراط التلقائي للقوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وتلقى هذه العملية إقبالا مكثفا من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية، في مبادرة تضامنية لإنقاذ أرواح المصابين وتلبية لنداء الوطن في هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت القوات المسلحة الملكية، قد نشرت بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة 9 شتنبر 2023، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.

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