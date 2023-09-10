جمعية جهات المغرب تعلن مساهمتها الفعالة والفورية في العملية التضامنية

هبة بريس

ترأست مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب يومه السبت 9 شتنبر 2023 اجتماعا طارئا بواسطة تقنية الاتصال المرئي المباشر (visioconférence) وذلك بمشاركة رؤساء مجالس الجهات خصص لتداول الوضع الحالي عقب الزلزال الذي ضرب المغرب مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 والذي خلف اثارا سلبية ومحزنة على صعيد عدة جهات بالمملكة.

وفي البداية عبر المشاركون في هذا الاجتماع عن عميق الحزن والأسى لما خلفه الزلزال من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وإثر هذا المصاب الجلل تتقدم الرئيسة و رؤساء مجالس الجهات بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسر الضحايا، معبرة في الان ذاته عن تضامنها المطلق مع المنكوبين في الجهات المتضررة.

كما تثمن جمعية جهات المغرب الإجراءات الاستعجالية التي جاء بها بلاغ الديوان الملكي من أجل التعامل السريع مع هذ الكارثة معبرة عن تعبئتها التامة وراء ما تضمنه البلاغ.

ونوه رؤساء مجالس الجهات بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها حكومة صاحب الجلالة نصره الله وأيده في المناطق المتضررة ويعبرون عن تعبأتهم التامة من أجل اتخاذ اجراءات انية وعاجلة للحد من تداعيات هذه الفاجعة.

وتوجه جمعية جهات المغرب تحية تقدير وإكبار إلى جميع فرق التدخل والإنقاذ من قوات مسلحة ملكية، عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والطواقم الطبية والتمريضية في القطاعين العام والخاص ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والهلال الأحمر المغربي والسلطات المحلية وكل المتطوعين في هذا العمل الجبار.

وأهابت الجمعية، بالجميع إلى الإسراع إلى مراكز تحاقن الدم بجميع جهات المملكة وليس فقط على مستوى المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أنها ستقوم الجمعية بتنسيق مع المصالح الحكومية المعنية من اجل المساهمة الفعالة والفورية في العملية التضامنية لصالح المنكوبين.

كما حيت الجمعية المبادرات التضامنية التي عبر عنها مجموعة من جهات الدول الصديقة والشقيقة.

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